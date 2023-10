Lecce: pestato a sangue per una rapina nel cuore della movida

Un uomo di 31 anni è stato pestato a sangue per una rapina: è accaduto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre in piazzetta Santa Chiara, nei pressi di Sant’Oronzo, nel cuore della movida di Lecce. Ora è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi con una mascella fratturata e i denti rotti. Secondo la testimonianza dello stesso 31enne, ad aggredirlo sarebbero stati tre giovani che lo hanno rapinato della catenina d’oro che portava al collo. Sull’accaduto indaga la Polizia, che per risalire ai tre rapinatori sta esaminando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

