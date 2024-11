Oria, auto contro un pulmino: muore una donna, un ferito gravissimo

Una donna di 64 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio alle 15.10 sulla strada comunale Sant’Andrea, che collega la Statale 7 al centro abitato di Oria. La vittima viaggiava sul lato passeggero di una Fiat Grande Punto che si è scontrata con un pulmino. La donna è morta sul colpo, il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale a Brindisi in gravissime condizioni, ferito gravemente anche un altro passeggero dell’auto, condotto sempre al Perrino. Sul posto, polizia locale e carabinieri di Oria, oltre a vigili del fuoco e ambulanze del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

