Ordona, Gdf sequestra 14 kg di eroina: due arresti

Nei giorni scorsi, nell’agro di Ordona, Finanzieri del Gruppo di Foggia hanno scoperto un laboratorio per la produzione di eroina.

I militari, all’esito di evidenze emerse in numerosi servizi di controllo economico del territorio e insospettiti da movimenti strani di alcuni soggetti, sono riusciti a individuare una casa di campagna attrezzata con strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente.

In particolare, i due responsabili – associati presso la casa circondariale di Foggia – si erano dotati di un miscelatore ed altri attrezzi per tagliare la sostanza; un fornetto per cuocerla e una pressa per confezionarla in panetti.

Nel laboratorio, inoltre, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 14 Kg. di eroina pronta per essere immessa in commercio e circa 100.000 euro in contanti imbustati e messi sottovuoto per essere meglio nascosti.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts