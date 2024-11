Notte di fuoco a Brindisi: due auto in sosta distrutte dalle fiamme

Ancora auto in fiamme a Brindisi. Notte intensa per una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco chiamata a domare due incenti in diversi punti della città. Il primo episodio poco dopo l’una in piazza Righi, nel rione Perrino dove una Renault Clio di proprietà di un residente è andata a fuoco per cause ancora da chiarire. Dopo meno di un’ora un altro incendio, che questa volta ha devastato una Fiat 500 parcheggiata nel quartiere Sant’Angelo. Sul primo caso indaga la polizia, sul secondo i carabinieri.

