Salve, nella notte a fuoco Lido Giglio

Nella notte del 9 novembre 2024, intorno alle 3:00, un incendio ha colpito il “Lido Giglio”, una struttura in legno di circa 200 mq situata a Marina di Pescoluse, nel Comune di Salve, in provincia di Lecce. La segnalazione dell’incendio ha mobilitato immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, che ha prontamente raggiunto il luogo per domare le fiamme.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme sono state prontamente estinte, evitando così danni ulteriori alla struttura e alle aree circostanti. La messa in sicurezza dell’area ha permesso di prevenire il rischio di propagazione dell’incendio, garantendo la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause che hanno portato all’incendio. Nonostante il lido fosse chiuso al pubblico in questa stagione, la rapidità dell’intervento ha evitato eventuali danni collaterali e ha permesso di salvaguardare l’integrità della struttura.

Il “Lido Giglio”, come molte altre attività balneari, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale e per il turismo della zona. La notizia dell’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli imprenditori locali, che auspicano una rapida risoluzione delle indagini e il ripristino della normalità nella zona.

Le autorità stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e forniranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio e sulle eventuali misure da adottare per prevenire simili incidenti in futuro.

Maria Teresa Carrozzo