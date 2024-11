Gioia del Colle, incendio in villa: muore 80enne. Forse suicidio

GIOIA DEL COLLE – Un uomo di 80 anni è morto questa mattina nell’incendio della sua abitazione alla periferia nord di Gioia del Colle, in provincia di Bari. È servito l’intervento di tre squadre dei

vigili del fuoco per spegnare le fiamme che hanno danneggiato l’abitazione al piano rialzato dell’immobile.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale che non escludono possa essersi trattato di un gesto

estremo compiuto dall’anziano.

