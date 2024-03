Omicidio Lasala, venerdì la sentenza a carico di Abid e Dibenedetto

BARLETTA – È prevista per venerdì la sentenza a carico di Ilyas Abid e Michele Dibenedetto, i due presunti responsabili dell’omicidio di Claudio Lasala. Il 24enne di Barletta fu ucciso con una coltellata all’addome nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021, dopo una rissa all’interno di un bar nel centro storico cittadino.

La Corte d’Assise di Trani dovrebbe pronunciare la sentenza al termine dell’udienza fissata per il 22 marzo alle 9:30. L’avvocato Rinaldo Alvisi, difensore della famiglia Lasala, ha chiesto per entrambi gli imputati 24 anni di reclusione. Il PM Roberta Moramarco ha riconosciuto le attenuanti generiche per Abid e Dibenedetto, difesi dagli avvocati Divincenzo, Paolillo e Sassanelli. Abid è ritenuto l’esecutore materiale del delitto, ma l’accusa ha evidenziato come Dibenedetto abbia condotto l’intero episodio delittuoso, dalla rissa innescata all’interno del locale all’indurre il suo complice a prendere il coltello dal bancone del bar. Dopo una serie di rinvii intercorsi tra novembre e marzo, nell’udienza di venerdì arriveranno le repliche della difesa, in particolare di Divincenzo, e potrebbe essere emessa la sentenza di primo grado a carico dei due giovani. Abid, all’epoca dei fatti, aveva 18 anni, mentre Dibenedetto 20.

Fattore scatenante dell’omicidio è stato un cocktail non offerto da Lasala a Dibenedetto, evidentemente per appianare precedenti divergenze tra i due. Da lì sarebbe poi scaturita la colluttazione all’interno del locale e nell’area immediatamente esterna, poi la coltellata di Abid e l’allontanamento di Lasala, che si è accasciato davanti ad un ingresso dei giardini del Castello Svevo. In quel punto una successiva aggressione di Dibenedetto, sopraggiunto in moto, con calci all’addome e colpi inferti con un casco. I soccorsi successivi e il trasferimento in ospedale non hanno permesso di salvare la vita a Lasala, morto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021. I familiari chiedono giustizia a due anni e mezzo dall’accaduto.

