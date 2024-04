Omicidio Capriati, Leccese: ‘Contrastare piazze di spaccio’

“Quello che è successo ieri (lunedì 1 aprile, ndr) ci deve allarmare molto e deve richiamare l’attenzione a un’azione di contrasto sempre più energica ed efficace da parte della magistratura e delle forze di polizia”, ha detto Vito Leccese, in lizza nelle primarie del PD con cui il centrosinistra sceglierà il candidato sindaco di Bari, a proposito dell’omicidio di Raffaele Capriati, avvenuto a Torre a Mare.

Leccese ne ha parlato in occasione del confronto con Michele Laforgia, altro candidato del centrosinistra, i sindacati studenteschi Link e Uds, e l’associazione rappresentativa dei dottorandi (Adi).

“La ricetta è evitare che a Bari ci siano tante piazze di spaccio che alimentano i clan criminali, perché prima vivevano sul contrabbando di sigarette e oggi vivono sullo spaccio di droga – ha aggiunto Leccese -. Per evitare che le organizzazioni criminali diventino sempre più aggressive bisogna contrastarle attraverso la sottrazione delle piazze di spaccio con prevenzione, azioni di contrasto e dispiegamento di attività di carattere sociale per evitare che la criminalità organizzata si alimenti attraverso il reclutamento di giovani che non hanno altro tipo di sbocco e sono quindi allettati dal facile guadagno”.

”Bene ha fatto il sindaco Decaro a chiedere la convocazione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché bisogna prevenire con durezza e determinazione la reazione del clan che ieri ha subito quel tipo di aggressione”, ha concluso.

