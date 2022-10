Orta Nova (FG) – Ancora un omicidio nel foggiano. Gerardo Tammaro, padre di Mirko, il 26enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Andrea Gaeta, il ventenne assassinato in via Saragat la notte del 3 settembre scorso, è stato assassinato questa mattina in via Salvo D’Acquisto, ad Orta Nova, da 4 o 5 colpi d’arma da fuoco sparati, presumibilmente, da due uomini a bordo di uno scooter. Sul posto carabinieri, 118 ed elisoccorso.