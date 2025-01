Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni

Oliviero Toscani, celebre fotografo 82enne, è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Toscani, residente a Casale Marittimo, nel Pisano, è stato trasportato in ospedale questa mattina a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute.

Due anni fa, Toscani aveva rivelato di essere affetto da amiloidosi, una malattia incurabile. In un’intervista al Corriere della Sera del 28 agosto, il fotografo aveva raccontato: “In un anno ho perso 40 chili. Non si sa quanto tempo mi resti da vivere, certo che vivere così non mi interessa”.

