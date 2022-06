Tavolo tecnico ad Andria per affrontare la nuova questione dell’ospedale di secondo livello da costruire nella città federiciana. I sindaci dei comuni della BAT, i vertici politici provinciali e la dirigenza dell’ASL provinciale hanno incontrato l’assessore regionale alla sanità Rocco Palese. L’obiettivo è quello di reperire ulteriori fondi per il progetto ospedaliero, dopo i 244 milioni già ottenuti dalla Regione Puglia in due tranches.

Sotto i riflettori non solo il nuovo ospedale di Andria, ma tutte le attività sanitarie della provincia, con l’analisi delle problematiche relative agli operatori del 118 e le migliorie da apportare a breve termine.

Fiducia per l’amministrazione comunale, che ha accolto positivamente l’incontro con Rocco Palese. Ancora prematuro fissare delle tempistiche, per il momento si guarda ai finanziamenti.