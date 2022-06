BARLETTA – Confronto su Antenna Sud per i candidati sindaco di Barletta, proiettati alle elezioni del 12 giugno. Santa Scommegna, Carmine Doronzo e Mariangela Carone si sono confrontati sui temi più caldi della campagna elettorale. Assente Cosimo Cannito, candidato del centrodestra, ex primo cittadino sfiduciato ad ottobre. Sotto i riflettori la sicurezza, dopo gli ultimi accadimenti criminosi in città.

Dibattito acceso anche su viabilità e ambiente, temi roventi per la città di Barletta. Tanti i cantieri da concludere, diverse le problematiche a fini ecologici che si ripercuotono anche sul turismo.

Domenica si va al voto, quattro le coalizioni a confronto. Ore di chiusura per la campagna elettorale dei candidati, Barletta si prepara ad uscire dagli ultimi otto mesi di commissariamento.