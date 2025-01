Nuovo ospedale Sud Salento: ‘Iter procede, nessuna battuta d’arresto’

Il nuovo ospedale di Maglie-Melpignano resta tra le priorità della programmazione sanitaria regionale. Nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di valutazione della documentazione trasmessa dall’Asl di Lecce, dopo una revisione progettuale mirata a garantirne la sostenibilità economica e la fattibilità. Lo ha dichiarato Raffaele Piemontese, assessore regionale alla sanità, rispondendo alle perplessità sollevate dal deputato di Forza Italia, Andrea Caroppo.

Caroppo aveva espresso dubbi sulla futura realizzazione dell’opera, sottolineando l’assenza del progetto dalla recente delibera regionale sul “Piano degli investimenti per l’edilizia sanitaria”. Piemontese ha replicato chiarendo che il nuovo piano è stato redatto seguendo criteri di maturità dei progetti e compatibilità con le risorse disponibili, nell’interesse dei cittadini pugliesi. Inoltre, l’assessore ha evidenziato come il Governo nazionale non abbia rifinanziato il programma di investimenti per l’edilizia ospedaliera previsto dall’articolo 20 della Legge 67/1988. “Spero di poter lavorare insieme al collega Caroppo per ottenere nuove risorse, altrimenti valuteremo forme di finanziamento alternative”, ha concluso Piemontese.

L’Asl di Lecce, dal canto suo, ha precisato che il progetto dell’ospedale del Sud Salento è pienamente operativo. “Nessuna ‘pietra tombale’ sul progetto”, ha dichiarato l’azienda sanitaria, spiegando che la progettazione definitiva è stata ultimata. Il 23 dicembre scorso, il raggruppamento di professionisti incaricato ha presentato il quadro economico dell’opera, per un valore complessivo di 388,4 milioni di euro. Il 30 dicembre, il piano è stato inviato agli uffici competenti della Regione Puglia, attivando la procedura per l’ottenimento del finanziamento necessario.

L’iter, dunque, procede come da cronoprogramma, con l’obiettivo di garantire al territorio una struttura sanitaria di grande rilievo.

