Nuovo ospedale di Andria, tempi più certi e risorse disponibili

ANDRIA – Dopo la firma dell’accordo di programma e dello schema aggiuntivo per 186 milioni di euro, il progetto del nuovo ospedale di Andria può contare anche sulle risorse tornate in possesso della Regione Puglia: 318 milioni riutilizzabili per i progetti per cui si richiede il finanziamento. Tra i sei e gli otto mesi, a partire dallo scorso 26 luglio, per la validazione del cronoprogramma, altri quattro mesi per la progettazione esecutiva Nuovo iter verso il bando che si concluderà nel 2025, a ridosso delle regionali in Puglia. Le tempistiche fanno discutere le controparti politiche.

