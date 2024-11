Nuovo arrivo per il centrocampo dell’Ugento

L’Ugento ha ufficializzato l’ingaggio del giovane centrocampista Alessandro Inguscio, nato a Galatone l’11 gennaio 2003. A soli 20 anni, Inguscio porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nel settore giovanile dell’Empoli Under-16 e successivamente nelle fila del Lecce Under-17 e Under-19, per poi proseguire il suo percorso tra le squadre di Virtus Matino, Cerignola, Nardò e Barletta. Nella passata stagione ha accumulato 20 presenze, dimostrandosi un elemento affidabile e costante a centrocampo.

Con un fisico di 183 cm per 74 kg e il piede sinistro come preferenza, Inguscio indosserà il numero 15 con l’obiettivo di mettere in campo le sue qualità: personalità, precisione e un’ottima visione di gioco. Caratteristiche che, unite alla sua determinazione, potrebbero fare di lui un giocatore chiave per l’Ugento, desideroso di conquistare il favore dei tifosi e di fare la differenza nella stagione in corso.

