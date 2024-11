Adesso è ufficiale: Alex Sirri è un calciatore della Virtus Francavilla

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/25, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Sirri. L’esperto difensore classe ’91, torna a vestire la maglia della Virtus Francavilla dopo aver già indossato la casacca biancazzurra del Villa nel corso della stagione 2018/2019 in Lega Pro. Nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 340 presenze tra serie D e serie C segnando oltre 25 gol. In serie D ha ha totalizzato più di 100 presenze vestendo le maglie dell’Andria, Bitonto, Brindisi e Cerignola nel girone H e della Sambenedettese nel Girone F. Tra i professionisti ha invece vestito le maglie di Alessandria, Arezzo, Catanzaro, Giacomense, Ravenna e (appunto) Virtus Francavilla.

SBARAGLIATA LA CONCORRENZA

Dopo la risoluzione contrattuale con la Fidelis Andria (compagine in forza alla quale ha giocato cinque partite nel corso dell’attuale campionato) si è scatenata una vera e propria asta per aggiudicarsi le prestazioni del difensore classe ’91. Mentre a Brindisi i tifosi sognavano il ritorno di uno dei grandi protagonisti della promozione di due anni fa, il Nardò e la Scafatese erano a lavoro per portarlo rispettivamente in Salento ed in Campania. Alla fine però, con un blitz del direttore sportivo imperiale Francesco Montervino, è stata la Virtus Francavilla a spuntarla. Fondamentale, come più volte ribadito, la volontà dello stesso calciatore di tornare alla Nuovarredo Arena.

MERCOLEDI’ IN TRIBUNA, DOMENICA IN CAMPO

In occasione del match di Coppa Italia Serie D giocatosi ieri sera, proprio a Francavilla Fontana, Alex Sirri era presente alla Nuovarredo Arena già con addosso il kit della società. Il difensore ex Fidelis Andria ha poi seguito il match dalla tribuna assieme al ds Montervino ed ai calciatori non a disposizione di mister Ciro Ginestra. Tra l’infortunio di Lanzolla, la squalifica di Allegrini e le condizioni non ottimali di Errico, non facciamo troppa fatica ad immaginare Sirri già in campo da titolare domenica pomeriggio, contro il Costa d’Amalfi, accanto a De Nova.

