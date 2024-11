Brindisi, in arrivo un attaccante ex Casarano

La prima vittoria stagionale nel derby con il Fasano è ampiamente in archivio. Il Brindisi ormai è proiettato al prossimo impegno in terra campana con l’Angri. I quattro risultati utili consecutivi che hanno portato il -12 in classifica a -4 ora lascia davvero ben sperare i tifosi e la società che torna sul mercato per aggiungere ancora altri tasselli alla rosa a disposizione di mister Ragno. A tal proposito sembra essere sempre più vicino l‘arrivo di Marko Rajkovic, ex Casarano, appena svincolatosi dalla Reggina. Un attaccante che ben conosce il credo tattico di mister Ragno. Con lui, il centravanti ha vinto i play-off di Serie D nel 2023 con la maglia del Francavilla in Sinni.

Intanto nell’ambiente vicino ai biancazzurric’è attesa per conoscere la sentenza del Coni sul ricorso presentato qualche mese fa dal Brindisi sulla pesante penalizzazione inflitta alla nuova società dopo la retrocessione in D, società ripartita come è noto dopo aver pagato tutte le pendenze con la Lega Pro e non solo. Il pronunciamento del Coni dovrebbe arrivare nel pomeriggio di venerdì 8 novembre.

