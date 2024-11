Calcio C/F, Nitor Brindisi: slitta esordio in campionato al Fanuzzi

A causa di urgenti lavori di manutenzione straordinaria del terreno di gioco, lo stadio “Franco Fanuzzi” non sarà accessibile fino al 16 novembre. Pertanto, la partita Nitor Brindisi-Matera verrà disputata sul campo sportivo di Oria.

L’esordio casalingo delle ragazze della Nitor, inizialmente previsto per il 10 novembre, è posticipato a domenica 24 novembre, in occasione del derby con il Lecce Women.

”Invitiamo tutti i tifosi a segnare questa data in calendario: le nostre atlete scenderanno in campo con grinta e determinazione e avranno bisogno di tutto il sostegno e l’affetto della città”, si legge in una nota della Nitor Brindisi.

