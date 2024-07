Nuove regole per guide turistiche: sanzioni per abusivi e intermediari

Da oggi, sabato 13 luglio, entra in vigore il nuovo regolamento attuativo della riforma della professione di guida turistica. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, diventano operative le sanzioni per chi esercita illegalmente la professione di guida turistica e per chi si avvale di guide non autorizzate.

Micol Caramello, presidente nazionale di Federagit, l’associazione delle guide e degli accompagnatori turistici di Confesercenti, si augura “sia un punto di svolta nella lotta all’abusivismo e alle irregolarità nella professione”.

La riforma prevede che solo le guide turistiche abilitate possano svolgere visite guidate. A partire da oggi, chiunque venga sorpreso a esercitare abusivamente la professione potrà essere multato da Polizia Locale, autorità di pubblica sicurezza e altri soggetti autorizzati con sanzioni che vanno da 3.000 a 12.000 euro.

Anche gli intermediari turistici, sia online che offline, italiani o esteri, potranno essere sanzionati con multe da 5.000 a 15.000 euro se non impiegheranno guide turistiche abilitate. La stessa sanzione si applicherà ai responsabili di istituti e luoghi della cultura, pubblici o privati, che non utilizzino guide abilitate o che ostacolino in qualsiasi modo l’ingresso delle guide autorizzate e lo svolgimento della loro attività.

“È una riforma che abbiamo atteso per oltre dieci anni. Ora tocca ai Comuni attivarsi per recepire e applicare le novità, cominciando subito con i controlli,” commentano da Federagit Confesercenti. “Gli enti locali ora dispongono di tutti gli strumenti necessari non solo per intervenire contro gli abusivi, che da troppo tempo imperversano nel settore, ma anche per risolvere situazioni che ostacolano le guide autorizzate nello svolgimento della professione. Sarebbe utile che anche il Ministero della Cultura sensibilizzasse le strutture museali affinché non impediscano l’accesso alle guide autorizzate, le quali hanno diritto ad entrare gratuitamente per motivi di studio e formazione.”

