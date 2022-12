Nuoto: Mondiali Melbourne, niente finale per Benedetta Pilato

Condividi su...

Benedetta Pilato, campionessa mondiale ed europea della rana azzurra, non riesce a strappare il pass per la finale dei 100 al mondiale di Melbourne. La tarantina ferma il cronometro a 1’05″46 piazzandosi quindicesimo posto. “Non è andata bene – ha ammesso Benedetta –. Fino ai 75 metri ero anche in linea con le migliori, ma gareggiare in queste condizioni è difficilissimo. Prima di entrare in acqua sentivo molto freddo, ho anche un po’ di tosse. Non è una giustificazione, ma è la prima volta che vivo una situazione del genere”.