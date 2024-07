NUE: ‘Tre leccesi coinvolti in incidente, attivare centro di Campi Salentina’

“Giovedì scorso, tre leccesi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre si dirigevano verso la sede di Modugno del NUE, il Numero Unico per le Emergenze. Questo episodio riaccende il dibattito sull’attivazione del centro di Campi Salentina, un progetto che avrebbe dovuto garantire un servizio nel territorio locale, ma che ancora non ha visto progressi significativi”. A dichiararlo, in una nota, è Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia.

“Le problematiche legate alla mancata attivazione del centro sono state più volte portate all’attenzione della Commissione, che ha promesso interventi ancora non realizzati. Inoltre, era stata proposta l’istituzione di un pullman per i trasferimenti dei dipendenti salentini fino a Modugno, a pochi chilometri da Bari, per ridurre i rischi connessi ai lunghi spostamenti”, aggiunge.

“L’incidente di giovedì sottolinea i pericoli ai quali sono esposti i lavoratori costretti a percorrere centinaia di chilometri per raggiungere il loro posto di lavoro. È urgente che le autorità competenti diano risposte concrete sullo stato dei lavori di adeguamento della sede di Campi Salentina, per evitare che si verifichino eventi ancora più gravi e inaccettabili”, conclude Paride Mazzotta.

