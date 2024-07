Scontro tra auto e moto sulla SP87: morto un 34enne

Un tragico incidente stradale si è verificato poco dopo le 20:30 di sabato, sulla strada provinciale 87, lungo la litoranea che collega Otranto e Porto Badisco.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Jeep Renegade sulla quale viaggiava una 45enne originaria di Carpignano Salentino, e una moto Yamaha con a bordo un 34enne.

Stando alle prime ricostruzioni da parte dei carabinieri del comando stazione di Otranto, intervenuti per i rilievi, l’uomo, residente a Brindisi, avrebbe perso il controllo della moto, scontrandosi frontalmente contro l’auto. Il 34enne, il cui nome è Emanuele Tedesco, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto dall’ospedale di Scorrano. Presso il nosocomio salentino, poi, il personale medico ne aveva disposto l’immediato trasferimento in codice rosso, dopo le prime cure sul luogo del sinistro. Il giovane ha perso la vita dopo pochi minuti dall’arrivo in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate.

Anche la ragazza, in stato di shock, ma senza particolari conseguenze in seguito all’impatto, è stata trasferita in ospedale per dei controlli.

Intanto, la salma del 34enne è stata trasferita presso l’obitorio del “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I veicoli, invece, sono stati posti sotto sequestro. Ai militari del comando stazione di Otranto intervenuti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, ed accertare eventuali responsabilità.

