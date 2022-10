TARANTO – Maltempo a Taranto come in altre province pugliesi. Una “bomba d’acqua” si è abbattuta sul capoluogo ionico nel pomeriggio di lunedì. Il nubifragio ha provocato allagamenti in diverse zone della città, in particolare nei sottovia, in Via Cugini, Viale Virgilio e Via Ancona (a cui si riferiscono le immagini in evidenza). Al momento non si registrano gravi danni, molte auto in panne e traffico cittadino notevolmente rallentato.