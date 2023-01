Novoli: Vento solleva ceneri Fòcara, panico e gente in fuga

Il forte vento di scirocco che sta sferzando il Salento ha provocato momenti di panico in piazza Tito Schipa, a Novoli, dove si sta consumando la Focara, il falo più grande del Mediterraneo acceso in onore di Sant’Antonio Abate.

Le folate di vento hanno riversato in tutta l’area le ceneri incandescenti della grande pira, alta circa 20 metri con un diametro di 18 metri, che continua ad ardere. La piazza è stata invasa da una fitta coltre di fumo che ha ridotto la visibilità rendendo l’area irrespirabile e costringendo la gente ad allontanarsi in tutta fretta. Non si registrano feriti.

Sul posto i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco per tenere sotto controllo il fuoco. L’area è stata ulteriormente messa in sicurezza e le persone ora si trovano in una zona delimitata da transenne meno esposta al vento. Per i responsabili del Comitato Festa, la situazione è “sotto controllo”.

