Novoli, arrestato dai Carabinieri il ladro della Chiesa

Prosegue senza sosta l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce nella lotta contro la criminalità predatoria, con militari dell’Arma attivi ogni giorno in un capillare controllo del territorio. L’obiettivo è garantire sicurezza e rispetto della legalità, e l’ultima indagine nel settore dei furti evidenzia l’efficacia di questo impegno.

L’operazione più recente è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Novoli, che in pochi giorni hanno identificato il ladro responsabile di un furto avvenuto la notte del 30 ottobre presso la Chiesa “Maria Santissima del Pane”, un luogo di culto di grande importanza per la comunità locale. Il prete della chiesa ha dato immediatamente l’allerta, avviando così le indagini necessarie.

Grazie alla consolidata conoscenza del territorio e all’esperienza degli uomini dell’Arma, è stato possibile visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini hanno rivelato la presenza di un pregiudicato del posto di 58 anni, immortalato mentre rubava due crocefissi in legno e ottone, una navetta porta incenso in ottone e un’agenda della sacrestia.

Non appena identificato, i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione del sospettato per effettuare una perquisizione. Questa operazione ha portato al rinvenimento di tutti gli oggetti rubati, probabilmente destinati a essere venduti al miglior offerente. Il furto, oltre a rappresentare una violazione della legge, ha scosso profondamente la comunità dei fedeli, poiché è avvenuto in un luogo di culto con una storia millenaria, che per il paese ha un significato di grande valore simbolico e culturale.

La refurtiva è stata restituita al parroco Don Luigi Lezzi, restituendo così un importante simbolo di fede e identità alla comunità. Per il 58enne, invece, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce. È importante sottolineare che, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare, la persona denunciata deve essere considerata presunta innocente fino a una sentenza definitiva.

