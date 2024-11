Lecce, controlli interforze: operazione di sicurezza pubblica

Nella serata di ieri, 9 novembre, si è svolto un servizio di controllo del territorio a Lecce, coordinato dal Questore della Provincia, nell’ambito delle strategie di sicurezza pubblica stabilite durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il Tavolo Tecnico. L’operazione ha visto la partecipazione attiva di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Durante il servizio, sono state identificate ben 210 persone e controllati 29 veicoli, in un’iniziativa mirata a contrastare il traffico di stupefacenti, i reati contro la persona e il patrimonio, il commercio abusivo e l’immigrazione irregolare. Le aree focali dell’operazione hanno incluso la zona della Stazione Ferroviaria e le vie limitrofe, oltre al Centro Storico e a Piazza Mazzini, luoghi noti per la loro vivacità e affluenza.

Particolare attenzione è stata rivolta a Piazzetta Alleanza, dove gli agenti hanno effettuato controlli su decine di giovani. Questo intervento ha portato all’elevazione di 5 sanzioni per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, con un sequestro totale di circa 5 grammi di hashish. Inoltre, sono state emesse 3 contestazioni in base al codice della strada, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire non solo la sicurezza, ma anche il rispetto delle normative stradali.

I controlli non si sono limitati solo alle operazioni di polizia, ma hanno incluso anche verifiche amministrative presso gli esercizi commerciali. In totale, sono stati ispezionati 15 negozi situati in diverse strade della città, tra cui via Petrarca, via Grandi, via Dalmazio Birago e altri. A seguito di queste ispezioni, sono state elevate 5 sanzioni amministrative per diverse violazioni, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico e la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, per un importo complessivo di 2.200 euro.

Questi controlli interforze rappresentano un chiaro segnale della determinazione delle autorità locali nel mantenere un alto livello di sicurezza nella provincia di Lecce. L’operazione non solo mira a prevenire e contrastare comportamenti illeciti, ma anche a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, creando un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Le autorità comunali e provinciali continueranno a collaborare per garantire che la sicurezza rimanga una priorità fondamentale nella gestione della città.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts