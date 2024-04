Nominato il nuovo management per Acciaierie d’Italia in AS

Il Direttore Generale, Giuseppe Cavalli, insieme ai Commissari straordinari Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, ha annunciato oggi, lunedì 8 aprile, la nomina del nuovo management di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, con effetto immediato.

La nuova squadra, guidata dal Direttore Generale Giuseppe Cavalli, includerà Giuseppe Viola come CFO, Daniele Rossi come Direttore Acquisti e Supply Chain, Nicola Pozza come responsabile della Funzione acquisti materie prime, Giulia Costagliola D’Abele come General Counsel, Claudio Picucci come Direttore Risorse Umane e Organizzazione, e Andrea Paolo Colombo come Direttore Servizi di Supporto con responsabilità su Aree Compliance e Security, oltre alla nuova funzione Comunicazione.

Il Direttore Generale, Giuseppe Cavalli, ha dichiarato: “Queste nomine rappresentano un passo importante nel percorso di riqualificazione e ripartenza di Acciaierie d’Italia. Con l’arrivo di professionisti altamente qualificati, siamo fiduciosi di poter dare concretezza alla nostra visione aziendale e di poter perseguire con determinazione e nei tempi fissati gli obiettivi strategici.

Claudio Picucci, con una vasta esperienza nelle risorse umane e organizzazione in aziende nazionali di rilievo come Telecom Italia, Poste Italiane e Autostrade Milanesi, è stato nominato Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

Daniele Rossi, con oltre 25 anni di esperienza nel settore dei beni di consumo durevoli, assume il ruolo di Direttore Acquisti e Supply Chain, portando con sé un bagaglio di esperienze significative in aziende come Procter & Gamble, Indesit e Ariston Group.

Giulia Costagliola D’Abele, con una vasta esperienza legale sia in ambito industriale che cooperativo, ricoprirà il ruolo di General Counsel.

Il nuovo management si impegna a gestire il piano di ripartenza in una fase critica e a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sfruttando le loro competenze e l’esperienza pluriennale.

