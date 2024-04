Taranto 2026, Iaia attacca Emiliano: ‘È imbarazzante’

Il governo si è insediato 17 mesi fa e ha lavorato per recuperare proprio i ritardi di Emiliano. Il governatore che oggi ha accusato il ministro Fitto di loffiaggine rispetto ai Giochi del Mediterraneo dimentica forse, che il contratto per la loro organizzazione a Taranto fu firmato nel lontano agosto 2019 (più di quattro anni fa), che il vecchio comitato organizzatore fu costituito nel giugno 2020 e che da allora e fino alla scorsa estate non è riuscito a fare alcunché. Solo quando il Governo Meloni ha nominato il commissario si è avviato compiutamente l’iter che porterà ai Giochi. Inoltre, non si capisce a quali decreti delegati faccia riferimento visto che non ne esistono. Se il riferimento invece è al decreto ministeriale di approvazione del programma dettagliato delle opere, come Emiliano ben sa, è alla sua attenzione. Quindi facendo una ricostruzione temporale e fattuale, Emiliano proprio in quanto a loffiaggine e’ imbattibile. Sul resto poi, è semplicemente imbarazzante”. Così Dario Iaia Deputato FdI e presidente provinciale FdI Taranto.

