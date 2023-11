Noicattaro: scoperta piazza di spaccio, in manette 3 fratelli

Nella serata del 21 novembre scorso, la Squadra Mobile della Questura di Bari ha arrestato tre fratelli baresi, con precedenti penali legati allo spaccio, accusati di detenzione e vendita di droga, possesso illegale di armi, resistenza e ricettazione.

Secondo le indagini preliminari, i fratelli gestivano un traffico di droga a Noicattaro, utilizzando una casa nel centro della città per le transazioni. Le attività sospette hanno attirato l’attenzione della Polizia, che ha confermato l’esistenza di un mercato di droga nell’area.

Gli arrestati vendevano la droga attraverso un’apertura in una porta blindata, in anonimato e cercando di evitare l’interferenza delle forze dell’ordine. Durante l’irruzione della Polizia, i fratelli hanno opposto resistenza: due di loro hanno tentato di ostacolare l’operazione per permettere al terzo fratello di fuggire, ma è stato catturato sul tetto dell’abitazione, con addosso sostanza stupefacente e proventi del traffico, per un valore di 154.000 euro in contanti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 1,800 kg di cocaina, 3,700 kg di marijuana e 2,260 kg di hashish, oltre a una pistola con la matricola abrasa, trovata in una cassetta postale in possesso del fuggitivo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp