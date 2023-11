Bari: armi in casa, un arresto al quartiere San Paolo

I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno arrestato un uomo di 48 anni, già con precedenti penali e agli arresti domiciliari, per detenzione illegale di armi da fuoco. Durante un controllo nella sua abitazione, eseguito anche con l’ausilio dei cani addestrati del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, sono state scoperte due pistole: una Beretta modello 35 con 7 munizioni calibro 7,65 e una pistola clandestina senza marchio né numero di serie, avvolta in cellophane, oltre a un giubbotto antiproiettile. Le armi sono state sequestrate in attesa di verifiche per stabilire se siano state usate in attività illegali. L’uomo è stato processato il 20 novembre e gli sono stati confermati gli arresti domiciliari.

