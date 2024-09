New Taranto, la nuova stagione inizia con la Coppa Divisione

La stagione 2024/2025 della New Taranto si apre con il primo impegno ufficiale nella Coppa Divisione. Sabato pomeriggio alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Aradeo, la squadra rossoblù affronterà l’Aradeo calcio a 5.

Per la truppa rossoblù si tratterà di una prova importante per testare quanto provato nelle prime settimane di preparazione atletica. Una rosa, quella della selezione Under 23 che scenderà in campo, che conta diversi nuovi elementi: un’occasione utile per verificare anche la nuova amalgama di squadra, in vista anche dei campionati Under 19 e Under 17 che il club ionico andrà a disputare tra qualche settimana.

Il laterale rossoblù Antonio Versace, che ricoprirà anche il ruolo di capitano nell’incontro coi salentini, presenta così la sfida: «In queste prime settimane abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo impegno di Coppa nella miglior condizione possibile. Sarà sicuramente un test importante, che ci fornirà delle indicazioni per il prosieguo della stagione. Ovviamente scenderemo in campo con l’intento di conquistare il passaggio del turno e continuare il percorso in questa competizione, ma siamo consapevoli che non sarà facile. Noi ci proveremo, come in ogni incontro, e faremo di tutto per uscirne vincitori».

