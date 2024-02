Nevoli, ‘Dimissioni Parisi atto di coerenza, Melucci quando si dimette’

“Esprimo il plauso a nome della comunità del MoVimento 5 Stelle a Vito Parisi, sindaco di Ginosa e consigliere provinciale, per la sua decisione di dimettersi dall’incarico di vicepresidente della Provincia di Taranto.mLe dimissioni di Vito rappresentano la coerente conseguenza dell’irreversibile strappo politico consumatosi con Rinaldo Melucci, sindaco e, appunto, presidente della Provincia di Taranto”. Lo scrive in una nota Francesco Nevoli, coordinatore provinciale del M5S.

”Le strategie machiavelliche poste in essere da Melucci in quel di Palazzo di Città, finalizzate ad affrancarsi dai partiti politici che gli avevano consentito la rielezione con larghissimo suffragio a primo cittadino nonché a Presidente della Provincia con gli azzeramenti di giunta ed i continui e orchestrati riposizionamenti dei consiglieri comunali, il suo innamoramento per il partito di Renzi, che ha sempre espresso una linea politica agli antipodi rispetto a quella del MoVimento 5 Stelle, lo hanno completamente distratto dagli interessi dei cittadini e soprattuto dai suoi doveri di primo rappresentante dell’Ente provinciale”, continua.

”Ne è conseguito che durante la consiliatura la Provincia di Taranto è rimasta inesorabilmente orfana del suo Presidente, nonostante la impellente necessità, rimasta evidentemente insoddisfatta, di prendere posizione ed affrontare concretamente le gravose problematiche di competenza dell’Ente.mIl mio primo pensiero va alle irrisolte questioni ambientali, dei trasporti, della mobilità e agli elevatissimi canoni di locazione che la Provincia versa a soggetti privati per l’utilizzo di immobili adibiti a istituti scolastici}.

”Per tutte queste ragioni politico-amministrative, non rimane che richiedere a Rinaldo Melucci di dimettersi immediatamente dal ruolo finora ricoperto. I tarantini meritano una nuova pagina di storia amministrativa, che sia proficua, produttiva e risolutiva delle esigenze collettive, ricadenti in quelle specifiche competenze. Rappresentare la Provincia, così come in ogni altro compito amministrativo, significa adoperarsi per il territorio e i suoi abitanti con la giusta dose di lungimiranza per un futuro miglioramento della qualità della vita delle comunità interessate. Attendiamo fiduciosi le sue dimissioni, quali atto di auto-coscienza politica”, conclude Francesco Nevoli.

