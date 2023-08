Nave Open Arms verso Brindisi con 200 migranti a bordo

E’ in navigazione diretta al porto di Brindisi una nave di Open Arms con a bordo circa 200 migranti salvati nelle ultime ore in diverse operazioni nel Mar Mediterraneo. L’arrivo è previsto per la mattinata di domenica 6 agosto, anche se l’approdo nel porto pugliese potrebbe slittare in base a quelle che saranno le condizioni meteo marine. Nelle prossime ore si terrà un tavolo tecnico in prefettura a Brindisi per coordinare tutte le fasi di accoglienza dei migranti.

