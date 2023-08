Treno travolge auto sui binari: paura tra Erchie e Manduria

ERCHIE – Cause ancora tutte da accertare per l’incidente che intorno alle 7.20 di questa mattina ha coinvolto un treno e un’auto lungo la tratta ferroviaria che incrocia la strada provinciale 26. Il convoglio era diretto verso Manduria. Secondo quanto ricostruito, la vettura si trovava sui binari quando il treno in transito l’ha travolta. Per fortuna, non si registrano feriti. Il conducente del mezzo, all’arrivo dei soccorsi, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, era illeso. Danni, proprio come la dinamica, tutti da verificare. La circolazione ferroviaria lungo la tratta è stata interrotta.

