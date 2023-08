MANDURIA – Un altro terribile incidente mortale sulle strade salentine: nel tardo pomeriggio di venerdì, nello scontro tra due auto registrato sulla Manduria – San Pietro in Bevagna, a perdere la vita è stata una 25enne originaria di Manduria. La giovane donna sarebbe morta sul colpo dopo l’impatto violento tra la Panda su cui la ragazza viaggiava con i genitori ed un altro mezzo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per la poveretta non c’era più nulla da fare. Feriti ma non in pericolo di vita, invece, la madre, trasportata al Giannuzzi, e il padre, in codice rosso al Santissima Annunziata.

