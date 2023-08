Incidente mortale sulla SP9 per Cisternino

Incidente mortale sulla SP 9 per Cisternino. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda ed una Citroen C1, un sinistro dal tragico bilancio: una donna deceduta che viaggiava a bordo della Panda ed un’altra che versa in gravi condizioni. Tre feriti anche a bordo della Citroen. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp