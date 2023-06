Nations League 2023: Una buona Italia si prende il terzo posto

Un’ottima Italia ha superato l’Olanda (3-2) conquistando il terzo posto nella Nations League. Gli azzurri hanno riscattato la sconfitta con la Spagna in semifinale grazie a una partita condotta con determinazione sin dai primi minuti. Italia in vantaggio al 6’: Raspadori assiste di Dimarco che segna con uno splendido esterno sinistro. La squadra di Roberto Mancini continua a spingere raddoppiando con Frattesi al 20′. L’Olanda reagisce, ma Gakpo prima calcia fuori, poi esalta Donnarumma in avvio di secondo tempo. L’Italia patisce un po’ di stanchezza e subisce il gol di Bergwijn (68′). In un momento di difficoltà, Chiesa segna in contropiede (72′), ma Wijnaldum accorcia quando ormai è troppo tardi (89′).

