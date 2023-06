La sofferenza prima della grande festa: il Città di Gallipoli vola in Serie D

SANTA MARIA DI CASTELLABATE – La sofferenza, poi la grande festa. Il Città di Gallipoli vola in Serie D al termine di una gara complicata. Al campo sportivo di Santa Maria di Castellabate l’Agropoli vince 2-1 ma non basta. In cronaca. Partono forte i padroni di casa. Al 14′ Abayian prova l’acrobazia senza però sortire effetto. 19′, Abayian appoggia a Natiello che però calcia male. 21′, primo spunto dei salentini: Benvenga riceve da corner ma trova la risposta di Gesualdi. 27′, break dei campani con Salerno che dal limite dell’area effettua un tiro non irresistibile, Passaseo viene colto di sorpresa e la sfera si insacca all’angolino. Agropoli in vantaggio. 32′, calcio piazzato di Natiello, Abayian ci arriva e viene murato da Passaseo, l’assistente segnala però fuorigioco. Al secondo di recupero l’Agropoli raddoppia: cross di Padovano ed incursione di Infimo che, da rapinatore d’area di rigore, trafigge Passaseo per un pesante 2-0. La ripresa. 50’, incertezza dei salentini, Salerno prova ad approfittarne ma Passaseo è attento. 58′ angolo battuto da Scialpi, deviazione fuori misura di Benvenga. 66′, l’Agropoli va vicinissimo al 3-0, azione prolungata dei biancazzurri con Infimo che da due passi conclude alto. Al 78′ il Gallipoli realizza il gol che vale la promozione in Serie D: tutto nasce dal corner di Scialpi, sulla conseguente mischia Perchaud realizza sottomisura il 2-1 che vanifica le speranze dei campani e fa esplodere i 100 tifosi giunti dal Salento. L’Agropoli non molla fino all’ultimo istante, in virtù del 4-1 dell’andata in D ci va il Gallipoli. Festa e caroselli dei tifosi giallorossi, per i salentini è una giornata storica.

