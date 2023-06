Serie C: Altro ko per il Foggia, in Serie B ci va il Lecco

Niente da fare per il Foggia, che perde anche il match di ritorno della finale playoff di Serie C con il Lecco. Al Rigamonti Ceppi, i padroni di casa si impongono 3-1 conquistando la Serie B dopo 50 anni. Le cose si mettono subito bene per il Foggia: al 4’, Bjarkason porta in vantaggio i rossoneri con una magia. Mezz’ora dopo, però, il Lecco pareggia grazie a un rigore concesso dopo un check al var: fallo di Ogunseye su Battistini. Dagli 11 metri, Lepore batte Dalmasso riportando il risultato in equilibrio. Nella ripresa, il Lecco si costruisce la vittoria. Al 78’ è l’italo-albanese Lakti a firmare il sorpasso, all’88’ è ancora Lepore a calare il tris. Nel finale un po’ di nervosismo: a farne le spese è Delio Rossi, espulso.

LECCO-FOGGIA 3-1

RETI: 4’ Bjarkason (F), 34’ rigore Lepore (L), 78’ Lakti (L), 88’ Lepore (L)

LECCO 352: Melgrati; Celjak, Battistini (83’ Stanga), Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli (67’ Zambataro), Galli (64’ Lakti), Lepore; Pinzauti (84’ Tordini), Buso (67’ Mangni). Panchina: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino. All. Foschi.

FOGGIA 352: Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio (72’ Petermann), Di Noia (57’ Vacca), Schenetti, Bjarkason; Peralta (72’ Iacoponi), Ogunseye (57’ Beretta). Panchina: Raccichini, Nobile, Thiam, Di Pasquale, Markic, Odjer, Capogna, Rutjens. All. Rossi

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti: Federico Votta di Moliterno e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto Ufficiale: Marco Monaldi di Macerata. VAR: Valerio Marini di Roma 1. AVar: Federico Longo di Paola.

AMMONITI: Buso, Mngni, Zambataro (L); Frigerio, Beretta, Schenetti, Garattoni (F).

ESPULSO: Delio Rossi (F) all’89’ per proteste.

➕➕ IN AGGIORNAMENTO ➕➕

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp