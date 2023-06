Barletta Calcio, nuovo incontro per il futuro societario: parti ancora lontane

BARLETTA – La questione societaria relativa al Barletta Calcio potrebbe non essersi esaurita nei giorni scorsi. Domenica mattina l’attuale direttore generale dei biancorossi Beppe Iannone, considerato ormai in uscita con il resto dello staff dirigenziale, ha incontrato alcuni dei fedelissimi sostenitori economici di Mario Dimiccoli (foto Ruggiero Di Benedetto).

Le figure maggiormente legate all’attuale presidente hanno esposto le proprie ragioni dopo la scelta di inizio settimana, ancora discussa in città, di aver declinato la proposta del gruppo imprenditoriale barlettano guidato da Vincenzo Bellino. Dall’altra parte, Iannone ha cercato di mediare in modo da riaprire gli spiragli di una trattativa, soprattutto dopo che Dimiccoli, senza i collaboratori dell’ultima stagione, non è riuscito a strappare Nicola Ragno dalla panchina del Nardò.

I riscontri successivi all’incontro parlano di parti ancora lontane, lasciando in stand-by un ipotetico nuovo tentativo della cordata locale. La condizione necessaria è quella di ammorbidire il rapporto tra le fazioni nel giro di pochissimi giorni, in modo da permettere una programmazione immediata per la stagione 23/24.

Nel frattempo, Dimiccoli dovrebbe incontrare Salvatore Ciullo nella mattinata di lunedì. L’ultimo di una lista che, dopo l’addio a Ragno, ha già visto coinvolti Vito Di Bari e Valeriano Loseto, con i quali però non c’è stato alcun seguito.

