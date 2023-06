Bari: Rivera interessato all’acquisto, club non commenta

Gianni Rivera e alcuni imprenditori sono interessati all’acquisto del Bari, come dichiarato al Corriere della Sera dallo stesso ex campione rossonero. La notizia sembra non aver colto di sorpresa la proprietà, che avrebbe declinato ogni richiesta di commento. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini al club, come riporta Ansa, emerge che “non c’è nulla di concreto”. Proprio qualche giorno fa, dopo la cocente delusione per la mancata promozione in Serie A, il presidente Luigi De Laurentiis aveva annunciato che si stava rimettendo al lavoro per programmare la prossima stagione.

