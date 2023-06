Gianni Rivera allo scoperto: ‘Pronti ad acquistare il Bari’

Gianni Rivera, quasi 80 anni ed ex bandiera del Milan e della nazionale italiana, esce allo scoperto e nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera confessa di voler acquistare il Bari con un gruppo di amici imprenditori. “Abbiamo deciso di investire nel calcio italiano, in A o in B, e quella di Bari è una piazza molto interessante. Una ventina di giorni fa ho avuto un colloquio telefonico con il sindaco Antonio Decaro manifestando la nostra volontà ad acquisire il club. L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Lo spareggio che il Bari ha perso con il Cagliari non ha reso subito concreta la proposta, ma siamo in attesa di sviluppi. In caso contrario, siamo pronti a valutare altre offerte. Quale sarà il mio ruolo? L’allenatore, è così che penso di essere utile”.

