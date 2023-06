Virtus Francavilla: Ufficiale, Alberto Villa nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Alberto Villa è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Le parti hanno comunicato l’accordo per la stagione 2023/2024.

Per Villa, classe 1979, si tratta un ritorno a Francavilla, dove è stato protagonista, da calciatore, in Eccellenza e in Serie D contribuendo con i suoi gol alla scalata alla Lega Pro.

Ha intrapreso la carriera da allenatore a Gallipoli, in Eccellenza, chiudendo il campionato al quinto posto in classifica. Dal 2017 al 2021 è stato il vice di Antonio Calabro, prima a Carpi in B poi alla Viterbese e al Catanzaro in Serie C. Nella stagione appena conclusa ha assunto la guida tecnica della Pergolettese con cui ha conquistato i playoff, persi al primo turno con il Padova.

