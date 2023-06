Serie D: Nicola Ragno, ‘Nardò una scelta di cuore’

“…scusate il ritardo. Non mi era mai capitato di fare un post per tracciare un bilancio della stagione calcistica appena trascorsa con così tanto ritardo, ma leggendo queste mie righe capirete il perché”. Comincia così un lungo post pubblicato sulla sua Facebook da Nicola Ragno, fresco di riconferma alla guida del Nardò.

”Che dire: e’ stato un campionato, quello appena trascorso, bellissimo: tante squadre hanno lottato per la vittoria del campionato sino all’ultima giornata, e tra queste c’è stato anche il “mio Nardò. La vittoria dei playoff è il frutto di un gruppo di ottimi calciatori, ma soprattutto di grandissimi uomini. Ringrazio tutti: i nostri main sponsor, il nostro presidente, il nostro direttore sportivo, tutti i nostri dirigenti, il mio staff tecnico, staff sanitario, magazzinieri, segretari, ma anche tutti quelli che, mossi dalla passione per il Nardò, hanno dato il loro contributo. Ma soprattutto ringrazio i nostri meravigliosi tifosi. Il nostro dodicesimo uomo. Sono sempre stati sempre al nostro fianco soprattutto nei momenti difficili che possono accadere nel corso di una stagione”.

”E arriviamo all’attualità – aggiunge Ragno -. Ho ricevuto chiamate da presidenti di club di Serie D che mi chiedevano se fossi intenzionato ad allenare le loro squadre: ho ascoltato i progetti e voglio pubblicamente ringraziarli per la fiducia riposta nella mia persona, a dimostrazione che il lavoro, il tempo che dedico al calcio e tutte le energie che spendo per il raggiungimento di determinati obiettivi alla fine mi viene riconosciuto dagli addetti ai lavori”.

”E alla fine bisognava prendere una decisione. Avevo deciso di avvicinarmi a casa, la testa mi spingeva a fare determinate scelte, ma… al cuore non si comanda e ancora una volta la scelta di cuore ha prevalso su tutto. Quindi con rinnovata energia e pronto a dare tutto me stesso anche per la stagione 2023/2024, ho deciso di continuare il “progetto Nardò” e sarò l’allenatore dei neretini per la prossima stagione.

GRAZIE di ❤️”, conclude Nicola Ragno.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp