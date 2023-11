Nardò, rinforzo sulla fascia. Dalla Gelbison in arrivo Claudio Cellamare

Rinforzo sulla fascia destra in arrivo per il Nardò. Dalla Gelbison è in arrivo Claudio Cellamare, terzino destro classe 2004 scuola Milan. Il giovane difensore barese (su cui c’è stato anche l’interesse dell’Altamura), passato anche da Genoa, Lucchese e Trapani, sarà un giocatore del toro da domani, quando riaprirà la campagna trasferimenti per la Serie D e potrà già fare il suo debutto domenica proprio nella sfida contro la sua ex squadra.

