Lecce – Il giovane centrocampista giallorosso Joan Gonzalez ospite della trasmissione Ora Lecce, in onda ogni martedì alle ore 21:00 sul canale 14 del digitale terrestre, ha sottolineato che per riuscire a tornare alla vittoria non si può prescindere dalla prestazione. Una mentalità, quella dell’ex canterano del Barcellona, che dimostra una maturità umana e calcistica che va ben oltre i suoi 21 anni. Gonzalez in relazione alla sfida col Bologna che vede il Lecce in netto svantaggio se si pensa alle ultime uscite al Via del Mare contro gli Emiliani, ha sottolineato che, come questo Lecce è stato in grado di sfatare il tabù della vittoria all’esordio in campionato, così potrà tornare a vincere in casa contro il Bologna.

