Nardò Basket: Assemblea dei soci, obiettivo salvezza in Serie A2

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci di HDL Nardò Basket, un’occasione per fare il punto sulla situazione societaria e sugli obiettivi stagionali. Dietro le quinte, i membri del club lavorano quotidianamente per garantire stabilità e un futuro che rifletta le ambizioni e la passione della squadra e dei suoi tifosi.

Il presidente Tommaso Greco ha spiegato il contesto e le difficoltà che il club sta affrontando in Serie A2: “In questo campionato ci sono squadre che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. Per noi, una piccola società del Sud, è una missione complicata ma straordinaria. L’obiettivo rimane la salvezza, che sarebbe un risultato eccezionale sia sportivamente che socialmente. È importante però essere consapevoli delle risorse limitate a disposizione: pochi sponsor, nessun palazzetto di proprietà, ma una tifoseria straordinaria che ci sostiene con presenze record”.

Durante l’assemblea, i soci hanno raggiunto un accordo per il ripiano delle perdite delle stagioni passate, un segnale positivo per la stabilità del club. Inoltre, il presidente ha sottolineato la possibilità di interventi sul mercato, sempre con scelte ponderate: “Siamo vigili e attenti, pronti a cogliere eventuali opportunità per rafforzare il roster in accordo con la parte tecnica. Tuttavia, ogni decisione deve essere intelligente e utile, non semplicemente un cambio fine a sé stesso”.

Riconoscendo i difetti della squadra e le difficoltà affrontate dopo quattro sconfitte consecutive, Greco ha invitato alla calma: “Sapevamo che sarebbe stata una stagione di sofferenza. Il nostro percorso è in linea con la complessità del torneo. Chiediamo solidarietà e rispetto da parte di tutti, evitando polemiche sterili. Ogni battaglia si vince alla fine, e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Sul fronte organizzativo, il club ha rafforzato il team manageriale con due nuovi ingressi: Mimmo Cavallo come consulente legale e Cesare Sabato come direttore commerciale. “Sono due figure preziose che rappresentano il nostro legame con il territorio e la volontà di costruire una società sempre più solida”, ha aggiunto Greco.

Nonostante le difficoltà, il presidente si è mostrato determinato a invertire la rotta: “I risultati negativi fanno parte del percorso, ma non molliamo. Chiediamo lo stesso impegno da parte di tutti, inclusa la parte tecnica e i giocatori. Lavoriamo per garantire al nostro pubblico e alla città di Nardò il futuro che meritano”.

L’assemblea si è conclusa con un appello alla coesione e alla fiducia nel progetto, elementi fondamentali per affrontare con determinazione il resto della stagione.

