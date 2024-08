Napoli e Bari perdono male, De Laurentiis chiamato a investire per completare le rose

Tre gol il Bari dalla Juve Stabia, tre gol il Napoli dal Verona. Il primo weekend calcistico della famiglia De Laurentiis non è andato come ci si aspettava e le responsabilità, diciamocelo chiaramente, stanno per una buona metà nella gestione del mercato. Servono rinforzi a Conte, servono rinforzi a Longo, ad oggi ci sono due squadre incomplete arrivate al primo appuntamento della stagione con un abito che non potrà essere quello che verrà indossato nel resto della stagione, pena un’altra annata di sofferenza in Campania, dove lo scorso anno si è andati fuori dalle coppe e in Puglia, dove la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. A Bari servono tre-quattro giocatori titolari e di qualità da mettere assolutamente a disposizione dell’allenatore: due in difesa, un’alternativa a centrocampo e un trequartista che deve rispondere al nome di Anthony Partipilo. Si deve assolutamente cambiare marcia dopo il brutto ko interno contro la Juve Stabia e deve farlo con il lavoro sul campo e quello sul mercato, volto a rinforzare una squadra che ha mostrato tanti limiti. Il primo, quello più evidente, in difesa. Due gol uguali da calcio piazzato, da giocatori con le marcature assegnate, come ha detto Longo in conferenza stampa, ma anche tante occasioni create dagli ospiti in cui il terzetto formato da Pucino, Vicari e Obaretin non ha convinto. A centrocampo Benali e Maiello insieme hanno sofferto tanto Leone e Buglio dando l’impressione che un giocatore con caratteristiche diverse, soprattutto in determinate partite, potrebbe servire. Sulla trequarti Sibilli e Sgarbi, che ha pagato l’errore in marcatura sul raddoppio stabiese con il cambio a fine primo tempo, si sono espressi a fasi alterne, così come Lasagna e Novakovich, che hanno creato occasioni ma si sono fermati davanti a Thiam. Insomma, il messaggio è chiaro, Magalini e Di Cesare hanno da fare in questi ultimi dieci giorni, con una società che, dal canto suo, dovrebbe aprire il portafogli e ascoltare i campanelli d’allarme dell’area tecnica.

