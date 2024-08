Bari, Akpa-Chukwu verso il prestito ad Empoli

Hemsley Akpa-Chukwu potrebbe trasferirsi in prestito all’Empoli. Il 19enne attaccante belga dovrebbe approdare in Toscana con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e giocare con la Primavera 1 allenata da Alessandro Birindelli, ex giocatore della Juventus.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author