Virtus Francavilla, tra campo e mercato. Focus sull’Ugento

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla torna a lavorare alla Nuovarredo Arena, con un solo obiettivo nella testa: il debutto in Coppa Italia di Serie D contro l’Ugento, fissato per domenica alle ore 19.30. Una sfida ricca di fascino: sia perché sarà la prima ufficiale dell’era Ginestra, dopo l’ottimo precampionato svolto, sia perché sarà l’occasione per osservare da vicino la fame dei calciatori e i principi tattici scelti dallo staff tecnico che dovranno accompagnare i colori biancazzurri durante l’intera e tortuosa stagione nel girone H. E, in più, c’è il suggestivo incrocio con Mimmo Oliva, tecnico dei salentini e francavillese doc.

Sarà 4-2-3-1 quello di partenza, con un paio di dubbi per Ginestra che scioglierà solo nei prossimi giorni. Ad esempio su chi agirà nel terzetto alle spalle di Sosa: Gjonaj, Taurino e Pinto si contendono due maglie, con Marconato sicuro trequartista. In difesa, invece, De Nova ha lanciato ottimi segnali e proverà fino all’ultimo a insidiare uno tra Lanzolla e Allegrini, che sono però in prima fila nelle gerarchie. Tra i pali, infine, Cevers sembra il titolare designato, nonostante le ottime performance di Bertini.

Parallelamente procede anche la ricerca di calciatori che possano potenziare ulteriormente un gruppo già ben affiatato e collaudato, grazie soprattutto all’esperienza di Dimaro: Montervino è al lavoro per almeno 2-3 colpi tra centrocampo e attacco.

